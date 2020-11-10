Двух участниц группы Pussy Riot, рэпера и художника задержали в Москве

В столице задержали участниц группы Pussy Riot Марию Алёхину и Риту Флорес, а также рэпера Самариддина Раджабова.

Адвокат задержанных Дмитрий Захватов сообщил, что участниц группы и рэпера задержали в центре Москвы, после чего они были направлены в отдел МВД "Якиманка". Как сообщает ТАСС, адвокат заявил, что в отношении девушек оперативно-розыскные мероприятия проводятся регулярно.

Портал rbc.ru сообщает, что среди задержанных есть некий художник по имени Фархат. По информации издания, Алёхину, Флорес, Раджабова и Фархата задержали после того, как девушки надели кокошники.