Австрийская столица подверглась нападению террористов. Есть убитые

Поздним вечером в понедельник в столице Австрии произошло несколько перестрелок возле главной синагоги города, расположенной в районе Старого города.

Нападавшие нацелились на район вокруг Штадттемпеля, Венской еврейской синагоги 1820-х годов. По сообщениям городской полиции, пока неясно, была ли целью сама синагога или соседние офисы, поскольку они к моменту атаки были закрыты.

Кадры, опубликованные в социальных сетях, показывают момент, когда раздается несколько автоматных очередей, люди на улице спешат в укрытия.

Очевидцы сообщили газете Kronen Zeitung, что было произведено по меньшей мере "50 выстрелов". Один из них сообщил газете, что человек, размахивающий "автоматическим оружием", был замечен бегущим по улице, где находится синагога, "дико стреляющим."

Свидетель также добавил, что слышал нечто, "похожее на взрыв".

Shooter in Vienna can be heard shouting "Allahu Akbar!" pic.twitter.com/RwSqF0kFc1

— Video shared by Austrian Netizens show a heavy exchange of gunfire between Terrorists and Austrian Security Forces in the Jewish Area of Wien/Vienna. pic.twitter.com/M9NMlZYPcI