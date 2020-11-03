Австрийская столица подверглась нападению террористов. Есть убитые

Поздним вечером в понедельник в столице Австрии произошло несколько перестрелок возле главной синагоги города, расположенной в районе Старого города.

Нападавшие нацелились на район вокруг Штадттемпеля, Венской еврейской синагоги 1820-х годов. По сообщениям городской полиции, пока неясно, была ли целью сама синагога или соседние офисы, поскольку они к моменту атаки были закрыты.

Кадры, опубликованные в социальных сетях, показывают момент, когда раздается несколько автоматных очередей, люди на улице спешат в укрытия.

Очевидцы сообщили газете Kronen Zeitung, что было произведено по меньшей мере "50 выстрелов". Один из них сообщил газете, что человек, размахивающий "автоматическим оружием", был замечен бегущим по улице, где находится синагога, "дико стреляющим."

Свидетель также добавил, что слышал нечто, "похожее на взрыв".

Shooter in Vienna can be heard shouting "Allahu Akbar!" pic.twitter.com/RwSqF0kFc1 — Jonathan Wong (@WGthink) November 2, 2020

— Video shared by Austrian Netizens show a heavy exchange of gunfire between Terrorists and Austrian Security Forces in the Jewish Area of Wien/Vienna. pic.twitter.com/M9NMlZYPcI — Dogz Bollox🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Right Wing News (@Bollocks_Dogz) November 2, 2020

По меньшей мере 15 человек были ранены, в том числе семь серьезно. Полиция подтвердила, что был убит случайный прохожий, а один нападавший — застрелен.

В интервью австрийской телекомпании ORF пресс-секретарь полиции Харальд Серес подтвердил, что было "шесть мест преступления, все они находились в одном районе рядом с еврейским храмом, который был закрыт во время нападения".

Инцидент произошел всего через несколько дней после того, как австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что его правительство будет бороться против "политического ислама".