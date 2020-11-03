Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Выявлять рак по одной капле крови - открытие самарских учёных
Матч Турция - Россия покажет Первый канал
Беглов допустил жёсткие ограничения в Петербурге из-за коронавируса
В России выросли оптовые цены на мороженую рыбу
ЦБ: Ослабление рубля повлияет на рост цен нескоро
"Одноклассники" запустят тематическую ленту ко Дню народного единства
Россия запустит на МКС два новых модуля
Мэрия Хабаровска намерена купить фотоаппарат за 562 тысячи рублей
Рогозин ответил на критику Путина

Австрийская столица подверглась нападению террористов. Есть убитые

Поздним вечером в понедельник в столице Австрии произошло несколько перестрелок возле главной синагоги города, расположенной в районе Старого города.

Австрийская столица подверглась нападению террористов. Есть убитые

Нападавшие нацелились на район вокруг Штадттемпеля, Венской еврейской синагоги 1820-х годов. По сообщениям городской полиции, пока неясно, была ли целью сама синагога или соседние офисы, поскольку они к моменту атаки были закрыты.

Кадры, опубликованные в социальных сетях, показывают момент, когда раздается несколько автоматных очередей, люди на улице спешат в укрытия.

Очевидцы сообщили газете Kronen Zeitung, что было произведено по меньшей мере "50 выстрелов". Один из них сообщил газете, что человек, размахивающий "автоматическим оружием", был замечен бегущим по улице, где находится синагога, "дико стреляющим."

Свидетель также добавил, что слышал нечто, "похожее на взрыв".

По меньшей мере 15 человек были ранены, в том числе семь серьезно. Полиция подтвердила, что был убит случайный прохожий, а один нападавший — застрелен.

В интервью австрийской телекомпании ORF пресс-секретарь полиции Харальд Серес подтвердил, что было "шесть мест преступления, все они находились в одном районе рядом с еврейским храмом, который был закрыт во время нападения".

Инцидент произошел всего через несколько дней после того, как австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что его правительство будет бороться против "политического ислама".

Последние материалы
Австрийская столица подверглась нападению террористов. Есть убитые
Зеленский обвинил Конституционный Суд Украины в защите "неприкасаемых"
Соратник Навального возмущен сексизмом российского закона
Выявлять рак по одной капле крови - открытие самарских учёных
Российский "колбасный король" застрелен из арбалета
Кто будет лидером американского майдана
Почему Одесса не поддержала мэра
Россия — не Европа, а великая цивилизация
Промоутеры Гран-при Бразилии: гонку отменили под выдуманным предлогом
Матч Турция - Россия покажет Первый канал
Популярное
Мир. Новости мира
"Иначе будет плохо": западные ученые призвали срочно спасать демократию

Более восьми десятков ученых из западных стран призвали к срочным мерам по спасению демократии. По их мнению, если этого не сделать, то впереди тяжелые дни.

"Иначе будет плохо": западные ученые призвали срочно спасать демократию
Зачем Тихановская призвала ЕС к безвизу с Белоруссией
Новости Белоруссии
Зачем Тихановская призвала ЕС к безвизу с Белоруссией
Зарубежный
Британия возмущена: чернокожая модель будет играть английскую королеву
Экономика и бизнес
Песков прокомментировал обвал рубля
Василий Амирджанов Макрон выслушивает оскорбления и стоит на своем Василий Амирджанов Усам Оздемиров Окно в Европу через водородную энергетику Усам Оздемиров Игорь Буккер Призрак убитой кинозвезды не дает покоя Игорь Буккер
Комментарии
Инверсия магнитных полюсов безопасна
Инверсия магнитных полюсов безопасна
"Иначе будет плохо": западные ученые призвали срочно спасать демократию
"Иначе будет плохо": западные ученые призвали срочно спасать демократию
Агата Муцениеце собралась выходить замуж
Зачем Путину был нужен телефонный разговор с Зеленским
Простят ли россиянам все кредиты и займы
"Иначе будет плохо": западные ученые призвали срочно спасать демократию
Будут ли Социалистические США?
Лукашенко дал Макрону совет по общению с мусульманами
Врачи и эксперты оценили мощь "второй волны" пандемии
Макрон выслушивает оскорбления и стоит на своем
Будут ли Социалистические США?
Лукашенко приказал отчислить из вузов всех протестующих студентов
Лукашенко приказал отчислить из вузов всех протестующих студентов
Лукашенко приказал отчислить из вузов всех протестующих студентов
Кремль раздражен Лукашенко: "Батьку" могут заменить
В центре Тбилиси собрались несколько тысяч протестующих
Зачем Путину был нужен телефонный разговор с Зеленским
Армяне и азербайджанцы сами не помирятся
Армяне и азербайджанцы сами не помирятся
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников