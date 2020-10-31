В Челябинске на территории поликлиники произошёл мощный взрыв

В Челябинске на территории городской больницы №2 произошёл мощный взрыв. По предварительной информации взорвалась кислородная будка.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники МЧС и экстренных служб. В минздраве региона утверждают, что пострадавших при взрыве нет.

Пациенты, находящиеся в реанимации, обеспечены кислородом. При необходимости их готовы перевезти в другие больницы.