В Забайкальском селе трёхлетний мальчик гулял по реке без взрослых, провалился под лёд и умер.
Трагедия произошла на реке Кручина. Мальчик гулял в компании других детей без сопровождения взрослых. Он зашёл на тонкий лёд реки, провалился и стал тонуть. Это заметил находившийся неподалёку мужчина, который сумел вытащить ребёнка из воды. Однако, через некоторое время мальчик умер.
Как сообщает РИА "Новости", в настоящее время возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
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