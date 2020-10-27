В Забайкалье трёхлетний мальчик умер, провалившись под лёд

В Забайкальском селе трёхлетний мальчик гулял по реке без взрослых, провалился под лёд и умер.

Трагедия произошла на реке Кручина. Мальчик гулял в компании других детей без сопровождения взрослых. Он зашёл на тонкий лёд реки, провалился и стал тонуть. Это заметил находившийся неподалёку мужчина, который сумел вытащить ребёнка из воды. Однако, через некоторое время мальчик умер.

Как сообщает РИА "Новости", в настоящее время возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".