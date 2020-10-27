В Алупке неизвестный избил оператора телеканала "Крым 24"

В Алупке неизвестный попытался отобрать микрофон у корреспондента телеканала, а затем избил оператора.

Инцидент произошёл в Ялтинском горно-лесном заповеднике. В момент съёмок репортажа к группе телевизионщиков подошёл мужчина и стал кричать, что это его территория и он является хозяином заповедника. Корреспондент пытался вразумить разъярённого мужчину, но он никак не отреагировал на объяснения и обвинил журналистов телеканала "Крым 24" в краже.

В итоге нападавший избил оператора и попытался силой вырвать микрофон у корреспондента.

Как сообщает "Комсомольская правда", на месте работают правоохранители. Оператор получил телесные повреждения.