В Красноярске женщина продала новорождённого сына за 25 тысяч рублей

В Красноярске местная жительница продала своего новорождённого сына за 25 тысяч рублей. О продаже она договорилась ещё до рождения ребёнка.

По версии следствия, будучи беременной женщина нашла потенциальных покупателей для своего ребёнка. В апреле она прибыла в роддом с паспортом женщины, которая планировала купить младенца, и родила мальчика.

После выписки в машине такси женщина передала новорождённого семейной паре, а в июле от покупателей ей на карту были перечислены 25 тысяч рублей.

Как сообщает "Интерфакс", в настоящее время правоохранители изъяли мальчика из семьи и передали его в дом ребёнка. Возбуждено уголовное дело.