В Новосибирске водитель маршрутки насмерть сбил пенсионерку на нерегулируемом пешеходном переходе.
Трагедия произошла 27 октября около 7:00 часов. По нерегулируемому пешеходному переходу дорогу переходила 60-летняя местная жительница. В это время водитель маршрутки не справился с управлением и допустил наезд на женщину. От полученных травм пенсионерка скончалась.
Во время аварии в маршрутке находились восемь человек.
Как сообщает портал om1. ru, в настоящее время правоохранители ищут очевидцев трагедии.
Белорусские выборы Запад не признал, несмотря на звонок Помпео - поэтому власть в РБ может перейти в руки премьер-министра. Для этого Лукашенко будет свергнут.