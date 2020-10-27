В Новосибирске маршрутка насмерть сбила пенсионерку

В Новосибирске водитель маршрутки насмерть сбил пенсионерку на нерегулируемом пешеходном переходе.

Трагедия произошла 27 октября около 7:00 часов. По нерегулируемому пешеходному переходу дорогу переходила 60-летняя местная жительница. В это время водитель маршрутки не справился с управлением и допустил наезд на женщину. От полученных травм пенсионерка скончалась.

Во время аварии в маршрутке находились восемь человек.

Как сообщает портал om1. ru, в настоящее время правоохранители ищут очевидцев трагедии.