В Азовском море продолжаются поиски моряков с танкера "Генерал Ази Асланов", на котором ранее произошёл взрыв.
В течение всей ночи спасатели исследовали территорию моря, однако не смогли найти моряков. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.
"Пока ничего нового. Ночью задействовали вертолет. Работал два часа, но ничего не нашли. С катера "Александр Сизонцев" нашли плавающий газовый баллон с лямками. Это все, что было на акватории", — сказано в сообщении.
Анастасия Приходько утверждает, что так и не смогла заработать денег во время сотрудничества с Константином Меладзе, поскольку половина её выступлений была бесплатной.