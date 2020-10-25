В Азовском море продолжаются поиски пропавших моряков

В Азовском море продолжаются поиски моряков с танкера "Генерал Ази Асланов", на котором ранее произошёл взрыв.

В течение всей ночи спасатели исследовали территорию моря, однако не смогли найти моряков. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.