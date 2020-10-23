В Саратове произошёл крупный пожар в ангаре с текстилем

В Саратове произошёл крупный пожар в ангаре с текстилем. Известно, что пострадавших нет.

Возгорание случилось в промышленной зоне в Кировском районе. Огонь охватил более двух тысяч квадратных метров.

Как сообщает портал vzsar. ru со ссылкой на региональное управление МЧС, пожар удалось локализовать и потушить около 8:10 часов по местному времени.

В настоящее время на месте происшествия продолжают работу девять пожарных расчётов.