В Саратове произошёл крупный пожар в ангаре с текстилем. Известно, что пострадавших нет.
Возгорание случилось в промышленной зоне в Кировском районе. Огонь охватил более двух тысяч квадратных метров.
Как сообщает портал vzsar. ru со ссылкой на региональное управление МЧС, пожар удалось локализовать и потушить около 8:10 часов по местному времени.
В настоящее время на месте происшествия продолжают работу девять пожарных расчётов.
В Нижегородской области правоохранители завершили расследование уголовного дела об убийстве и изнасиловании 13-летней девочки.