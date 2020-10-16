В Уфе медиков оштрафовали за угрозу распространения коронавируса

В Уфе медики получили по 15 тысяч рублей штрафа за угрозу распространения коронавируса в Сбербанке.

Как сообщает портал proufu. ru, наказали двух терапевтов городской больницы № 9. Установлено, что врачи раньше положенного срока выписали пациентку с коронавирусом, при этом они не провели необходимые процедуры, не взяли анализы. В результате возникла угроза распространения COVID-19 в Сбербанке.

Отмечается, что врачи своей вины не признали. Каждому из них судом назначен штраф по 15 тысяч рублей.