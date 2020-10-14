В Петербурге нашли тело ребёнка, рождённого суррогатной матерью

В Петербурге обнаружено тело месячного младенца, которого родила суррогатная мать.

Как сообщают РИА Новости, тело младенца было обнаружено в квартире одного из домов на улице Авиаконструкторов. Сообщается, что суррогатную мать сейчас ищут правоохранители.

Известно, что умерший в Приморском районе Петербурга новорождённый, которого суррогатная мать родила для одинокого отца, был передан агентством на содержание китайскому посреднику — компании BluedBaby.

Сообщается, что по данному факту проводится проверка.