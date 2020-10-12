Жительница Московской области повесила четырёхлетнего сына

В подмосковном Пушкине 43-летняя местная жительница повесила своего четырёхлетнего сына.

По версии следствия, трагедия произошла 11 октября с 15:00 до 17:00 часов. В это время женщина повесила собственного сына у себя в квартире. Тело мальчика обнаружил отец, когда вернулся домой.

Как сообщает ТАСС, в настоящее время женщину задержали. Мотивов своего поступка она объяснить не смогла. На месте преступления работают следователи, они досматривают квартиру, опрашивают родственников и изучают иные возможные доказательства.