В Чите аферисты предлагали получить водительские права без экзаменов

В Забайкальском крае мошенники предлагали помощь в получении водительских удостоверений без экзаменов и похищали деньги клиентов.

Как сообщает пресс-служба МВД, двое мужчин разместили в интернете объявления о помощи в получении водительских удостоверений без сдачи экзаменов. В результате на объявления откликнулись девять человек, которые перечислили мошенникам разные суммы. Ущерб от действий аферистов составил 200 тысяч рублей.

Во время обысков у подозреваемых были изъяты десятки СИМ-карт, сотовые телефоны и банковские карты.

В настоящее время уголовное дело передано в суд, мужчинам грозит до пяти лет колонии.