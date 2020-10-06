В Якутии местные жители хранили 20 тысяч бутылок контрафактной водки

В Якутии полицейские изъяли крупную партию контрафактного алкоголя, стоимостью более 7,5 миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба МВД, контрафактный алкоголь, немаркированный установленным законом образом, хранился в металлических контейнерах на разных адресах в Якутске.

Одного из подозреваемых полицейским удалось задержать при попытке продажи фальсифицированной водки. В результате следствия оперативники изъяли более 20 тысяч бутылок "катанки" общей стоимостью почти 8 млн рублей.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, проводятся дальнейшие оперативно-следственные действия. Злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы.