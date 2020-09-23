В Республике Коми задержаны двое "закладчиков"

В Печоре задержали двух молодых людей, которые приехали в регион для распространения наркотиков.

Как сообщает пресс-служба МВД, двух молодых людей задержали на железнодорожном вокзале, они прибыли из другого региона с целью распространения наркотиков на территории Республики Коми.

В ходе осмотра места происшествия с участием задержанных был обнаружен пакет с неизвестным веществом. Экспертиза показала, что в пакете находился наркотик α-PVP общей массой 140,052 грамма.

По версии следствия, задержанные исполняли роль "закладчиков" в интересах одного из интернет-магазинов, специализирующихся на продаже синтетических наркотиков.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, им грозит до 20 лет лишения свободы.