В Печоре задержали двух молодых людей, которые приехали в регион для распространения наркотиков.
Как сообщает пресс-служба МВД, двух молодых людей задержали на железнодорожном вокзале, они прибыли из другого региона с целью распространения наркотиков на территории Республики Коми.
В ходе осмотра места происшествия с участием задержанных был обнаружен пакет с неизвестным веществом. Экспертиза показала, что в пакете находился наркотик α-PVP общей массой 140,052 грамма.
По версии следствия, задержанные исполняли роль "закладчиков" в интересах одного из интернет-магазинов, специализирующихся на продаже синтетических наркотиков.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, им грозит до 20 лет лишения свободы.
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