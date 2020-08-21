Ефремов о деле по ДТП: "Бог вам всем судья"

Судья Елена Абрамова отказалась приобщить к делу Михаила Ефремова показания эксперта, который обнаружил у него "органическое расстройство личности". Об этом попросил адвокат Эльман Пашаев, заявив, что Ефремов признал вину на допросе, находясь в нетрезвом состоянии.

"Он после приема 300 грамм отключается, вообще ничего не помнит", — заявил Пашаев.

По мнению эксперта, расстройство личности Ефремова связано с "синдромом зависимости от алкоголя". После того как судья отказалась принимать показания эксперта, слово взял сам Ефремов.

По его мнению, судья несправедливо отказалась принимать сведения психиатров, которые его осматривали.

"Я думаю, для суда правильно бы было обратиться в Институт Сербского", — заявил Ефремов.

Также артист отметил, что общество заранее признало его виновным в смерти 57-летнего Сергея Захарова.