Роман Шрамко рассказал на заседании суда по видеосвязи о том, что актёр был пьян и после столкновения жалел свою пострадавшую машину.
"Когда он подошёл, от него разило алкоголем. На потерпевшего он внимания не обращал. Ему было жалко автомобиль", — рассказал свидетель аварии.
Он также подчеркнул, что после аварии актёр Михаил Ефремов еле стоял на ногах, после чего сел возле тротуара и попросил у него сигарету.
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