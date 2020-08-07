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Свидетель аварии с Ефремовым рассказал о поведении водителя

Происшествия

Роман Шрамко рассказал на заседании суда по видеосвязи о том, что актёр был пьян и после столкновения жалел свою пострадавшую машину.

"Когда он подошёл, от него разило алкоголем. На потерпевшего он внимания не обращал. Ему было жалко автомобиль", — рассказал свидетель аварии.

Он также подчеркнул, что после аварии актёр Михаил Ефремов еле стоял на ногах, после чего сел возле тротуара и попросил у него сигарету.

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