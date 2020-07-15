Легковой автомобиль столкнулся с лосем

На трассе Екатеринбург — Алапаевск автомобиль Lada Largus сбил лося. Люди, находящиеся в салон,е получили ушибы и доставлены в травматологическое отделение.

"Пассажиры были пристегнуты штатными ремнями безопасности, в связи с чем им удалось избежать тяжелых травм", — сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

По информации ведомства, у животного отсутствуют признаки жизни.