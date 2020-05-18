Житель Волгоградской области порезал ножом двоих детей

Сотрудники Следственного комитета РФ по Волгоградской области возбудили уголовное дело в отношении 23-летнего жителя Ленинского района, его подозревают в покушении на причинение тяжкого вреда здоровью детей.

Молодой мужчина проживал в одном из населенных пунктов Ленинского района Волгоградской области вместе с сожительницей и двумя ее детьми. Пятнадцатого мая мужчина и женщина поругались, после чего отправились к родителям последней. Вернулся мужчина один и всю свою злость выместил на маленьких детях.

"Он схватил кухонный нож и нанес два колото-резаных ранения в область грудной клетки и предплечья падчерицы, а её младшему брату порезал палец руки. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления", — сообщили в региональном Следственном комитете.

В настоящий момент подозреваемый задержан, его поместили под стражу. Дети находятся в больнице, их жизни и здоровью ничто не угрожает.

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