Жительница Алтая издевалась над приемными детьми

Перед судом предстанет 62-летняя жительница Заринского района Алтайского края. Ее обвиняют в регулярных издевательствах над пятью детьми, которые находились у нее под опекой.

По данным следствия, под опекой обвиняемой находились пять детей 2003 — 2010 годов рождения. Женщина занималась не столько воспитанием, сколько истязала малолетних, используя для этого малозначительные поводы.

Любая провинность становились поводом для физического и морального унижения детей.

"Опекун избивала их, используя различные предметы, ставила на колени и заставляла длительное время оставаться в таком положении, выливала содержимое горшков и грязную воду на голову. На протяжении почти четырех лет женщина издевалась над опекаемыми, причиняя им нравственные и физические страдания", — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Свою вину женщина признала в полном объеме, но утверждала при этом, что детей она любила, а подобны методы воспитания была вынуждена применять, потому что они ее не слушались.

"Кроме того, возбуждено и в настоящее время расследуется уголовное дело по факту халатности сотрудников системы опеки и попечительства Заринского района, которые не предпринимали должных мер по надзору за замещающей семьей несмотря на неоднократные обращения потерпевших", — добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что жителя Башкирии обвиняют в убийстве шести человек.