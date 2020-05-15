Двух новосибирцев будут судить за смерть ребенка от удара током

В Новосибирской области 41-летнего и 53-летнего местных жителей обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекших по неосторожности смерть человека.

По данным следствия, летом 2019 года 41-летний мужчина в Кировском районе Новосибирска организовал на территории несанкционированной свалки работы по поиску металлолома. Для этого он нанял экскаватор, которым управлял второй обвиняемый.

Следствие уточняет, что разрешения на проведение земляных работ обвиняемые не получали.

"В результате проведения указанных работ оператор экскаватора под руководством обвиняемого складировал изымаемый грунт в охранной зоне под линией электропередач. При этом грунт был поднят на высоту, допускающую соприкосновение человека с проводами при движении под линией электропередач", — сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.

Днем 17 июля 10-летний мальчик, проходя по этому несанкционированному отвалу, задел провод высоковольтной линии напряжением в 10 тысяч вольт. От контакта с проводом ребенок погиб на месте.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, добавили в ведомстве.

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