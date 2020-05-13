Директор стройфирмы в Тюмени продал людям бесплатные земельные участки

В мошенничестве подозревают 73-летнего гендиректора одной из строительных компаний Тюменской области.

Так, в ходе расследования выяснилось, что мужчина как директор стройфирмы получил разрешение от администрации Тюменского муниципального района на строительство жилых домов.

"В дальнейшем мошенник, заведомо зная о том, что в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации участок, на котором построен жилой объект, впоследствии бесплатно переходит собственникам помещений, через своих сотрудников реализовывал клиентам готовые дома, в стоимость которых входили и земельные участники из расчета 100 тысяч рублей за гектар. В зависимости от площади участков их стоимость варьировалась от 168 до 412 тысяч рублей", — сообщили в региональном ГУ МВД.

Таким образом, мужчина обманул 19 граждан, продав им участки земли, которые должны были достаться им бесплатно. Ущерб составил свыше четырех миллионов рублей.

По итогам расследования уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, добавили в ведомстве.

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