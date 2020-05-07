СК проверит обстоятельства обрушения балкона в Воронеже

В одном из жилых домов Воронежа обрушился балкон. Женщина получила тяжелые травмы.

Следственным комитетом по Воронежской области организована доследственная проверка по факту получения телесных повреждений женщиной, пострадавшей в результате обрушения балкона.

"Сегодня, 7 мая 2020 года, на улице 9 Января города Воронежа произошло обрушение балкона на втором этаже трехэтажного жилого дома. В момент обрушения на балконе находилась 49-летняя женщина, которая в результате падения получила телесные повреждения и впоследствии была госпитализирована в лечебное учреждение", — сообщила пресс-служба регионального СК РФ.

Обрушение балкона произошло в одиннадцатом часу утра. Пострадавшую женщину увезли в больницу с переломами костей таза.

Следователи планируют опросить всех свидетелей инцидента, жильцов дома и сотрудников управляющей компании. Истребована вся необходимая документация.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, добавили в ведомстве.

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