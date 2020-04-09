Сотрудники ГАИ остановили водителя для проверки на алкоголь, но у него в машине оказалась крупная партия героина.
На трассе М-4 "Дон" под Воронежем сотрудниками ГАИ был остановлен автомобиль, за рулем которого находился 23-летний житель Краснодарского края.
Его поведение показалось полицейским подозрительным, и было принято решение направить молодого человека для освидетельствования на состояние опьянения.
Мужчина отказался, что грозило ему штрафом в 30 тысяч рублей и лишением прав на срок до двух лет. Однако в ходе составления протокола полицейские обратили внимание на целлофановый пакет в нише переднего подлокотника.
В пакете находилось порошкообразное вещество светлого цвета. На место была вызвана следственно-оперативная группа, а водитель и транспортное средство были задержаны.
"Следователем отдела по расследованию преступлений на территории Левобережного района СУ УМВД России по г. Воронежу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 пунктом "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ", — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.
Ранее "Правда.Ру" сообщала о пожаре на нефтехимическом предприятии под Самарой, где пострадали пять человек.
Белорусской милиции предстоит принять непростое решение: заводить или нет уголовное дело о халатности, повлекшей за собой смерть человека, против самого Батьки - Александра Лукашенко.