В Воронеже нетрезвый водитель оказался наркокурьером

Сотрудники ГАИ остановили водителя для проверки на алкоголь, но у него в машине оказалась крупная партия героина.

На трассе М-4 "Дон" под Воронежем сотрудниками ГАИ был остановлен автомобиль, за рулем которого находился 23-летний житель Краснодарского края.

Его поведение показалось полицейским подозрительным, и было принято решение направить молодого человека для освидетельствования на состояние опьянения.

Мужчина отказался, что грозило ему штрафом в 30 тысяч рублей и лишением прав на срок до двух лет. Однако в ходе составления протокола полицейские обратили внимание на целлофановый пакет в нише переднего подлокотника.

В пакете находилось порошкообразное вещество светлого цвета. На место была вызвана следственно-оперативная группа, а водитель и транспортное средство были задержаны.

Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество оказалось героином общей массой почти 200 граммов

"Следователем отдела по расследованию преступлений на территории Левобережного района СУ УМВД России по г. Воронежу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 пунктом "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ", — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.

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