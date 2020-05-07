В Хабаровске главбух похитила у предприятия почти 6 миллионов рублей

Главный бухгалтер одного из хабаровских предприятий перевела 5 миллионов 800 тысяч рублей, принадлежащих компании, на свои счета.

Систематическими хищениями 39-летняя обвиняемая занималась почти год: с февраля 2019 года по январь текущего года.

Под видом выплаты заработных плат, женщина переводила различные суммы с банковского счета учреждения на принадлежащие ей счета в трех различных банках.

Платежные поручения она заверяла электронно-цифровой подписью директора организации.

"Имея большую задолженность по ранее взятым кредитам в нескольких банках краевого центра, злоумышленница тратила перечисленные себе на банковскую карту денежные средства для погашения займов и кредитных обязательств", - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Финансовые махинации были выявлены в ходе внутренней ревизии. По ее результатам руководство учреждения обратилось в правоохранительные органы.

"В рамках расследования уголовного дела женщина дала признательные показания и компенсировала часть причинённого учреждению ущерба", - отметили в правоохранительных органах.

Уголовное дело по статье о краже направлено в суд. Максимальное наказание за подобное преступление может достигать 10 лет лишения свободы.

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