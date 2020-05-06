Почти три миллиарда рублей удалось похитить мошеннику из Екатеринбурга

Житель Екатеринбурга создал сеть юридических лиц, через которые за пять лет похитил почти три миллиарда рублей.
Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Екатеринбурга, которого обвиняют в крупном мошенничестве.
По версии следствия, в 2016 году обвиняемый похитил свыше 258 млн рублей, которые получила подконтрольная ему компания за выполнение работ по реконструкции "Завода пластмасс" в Копейске.
При этом следствию удалось доказать, что мужчина знал, что его предприятие с задачей не справится, и потому к работе даже не приступил.
"Также в период с сентября 2013 года по январь 2018 года обвиняемый с целью личного обогащения, не имея намерений выполнять обязательства по строительству и предоставлению для проживания квартир в жилых комплексах "Новый Уктус" и "Первый Николаевский", совершил хищение денежных средств, поступивших от граждан и юридических лиц, которые заключили договоры паевого участия и договоры участия в долевом строительстве многоквартирных домов на сумму свыше 2,5 млрд рублей", — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Уголовное дело направлено в Чкаловский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу, добавили в ведомстве.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Петербурге пенсионерка отдала мошенникам 40 тысяч рублей.
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