Пассажиров перевернувшейся лодки разыскивают в Кировской области

По предварительной информации, в лодке находились двое взрослых и двое детей. Тела женщины и одного ребенка уже удалось найти.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области по факту гибели людей на реке Чепце в Фаленском районе возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

"Третьего мая в следственные органы поступило сообщение о том, что на реке Чепце в пяти км от поселка городского типа Фаленки произошло опрокидывание лодки. В тот момент, по предварительной информации, в лодке находилось четверо людей, в их числе двое малолетних", — сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.

К настоящему моменту удалось обнаружить тела женщины и одного ребенка. Поисковые работы на реке продолжаются.

На место выехали следователи-криминалисты аппарата следственного управления СК РФ.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что в Благовещенске полицейские спасли больше 20 человек из горящего здания.