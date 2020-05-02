На сайте генпрокурора сообщается, что украинские правоохранители задержали участников группировки, которая занималась кражей антикварных икон.

"Разоблачена межрегиональная группа лиц, которая на протяжении 2018-2020 годов совершила ряд краж икон из церквей в разных областях Украины, объединенных с тайным проникновением в эти помещения. По данным следствия, последняя кража состоялась 30 апреля 2020 года из храма, расположенного в селе Михайловка Шарогородского района Винницкой области. Были похищены три иконы 1860 года, которые в дальнейшем изъяты", — говорится в сообщении.