Бывший замгубернатора Курганской области обвиняется в злоупотреблениях

Задержан Сергей Пугин, бывший первый заместитель губернатора Курганской области. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия.

По данным следствия Пугин, занимая высокую должность в областной администрации, подписал акты выполненных работ для компании "Мультипласт", которая являлась подрядчиком по ряду строительных объектов.

При этом целью чиновника было создать видимость полного и своевременного освоения бюджетных средств, выделенных по федеральной госпрограмме.

"Строительство объектов до настоящего времени не завершено, в эксплуатацию они не введены, а федеральные средства в результате незаконных действий чиновников перечислены в адрес ООО "Мультипласт", где частично похищены. Ущерб от действий обвиняемых в связи с непринятием в эксплуатацию указанных объектов капитального строительства составил более 195 миллионов рублей", — сообщили в СК РФ.

Сотрудниками ФСБ по месту жительства Пугина и у ряда руководителей организации-подрядчика проведены обыски.

"По результатам проведенного комплекса следственных и оперативных действий 29 апреля Сергей Пугин задержан, ему предъявлено обвинение в совершении преступления", — добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что по подозрению в злоупотреблениях задержан заместитель директора Крымской железной дороги.