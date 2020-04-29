Задержан заместитель генерального директора ФГУП "Крымские железные дороги". Его подозревают в превышении должностных полномочий.
Как установило следствие, в сентябре 2018 года заместитель генерального директора государственного предприятия заключил с местной фирмой договор о продаже вагонов.
Оценка стоимости имущества не проводилась, а в документах замдиректора указал, что они не пригодны к эксплуатации. В итоге за 54 вагона предприятие получило 11 миллионов рублей.
"Однако по результатам оценочного исследования, рыночная стоимость имущества составляет свыше 20 миллионов рублей. В результате разница между полученной предприятием прибыли от продажи вагонов и их реальной стоимостью составила свыше 9 миллионов рублей, что является упущенной выгодой для ФГУП", — сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
В настоящий момент заместитель гендиректора Федерального госпредприятия "Крымские железные дороги" задержан.
Проводятся необходимые следственные действия, изъята документация, представляющая интерес для следствия, назначены соответствующие экспертизы, добавили в ведомстве.
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