Предприниматель украл часть субсидии, выделенной для посадки яблонь

Директору агрофирмы в Воронежской области дали субсидию на развитие хозяйства, а он похитил более миллиона рублей для себя лично.

Полицейские в Бобровском районе Воронежской области расследуют уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.

Глава предприятия, которое занимается выращиванием яблок, запросил у государства субсидию на возмещение затрат по выращиванию и уходу за плодовыми деревьями.

"В ходе предварительного следствия установлено, что 45-летний глава агропредприятия, специализировавшегося на выращивании яблоневых садов, зимой 2018 года получил субсидию на возмещение части затрат в размере 11 млн 730 тысяч рублей. Злоумышленник, действуя в корыстных целях, представил в уполномоченный орган фиктивные документы с завышенной стоимостью расходов на закладку и содержание плодовых насаждений. В результате противоправных действий, предприниматель получил незаконно свыше 1 млн рублей", — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Теперь директору предприятия может грозить до десяти лет лишения свободы.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, как в Иркутске похитители возили мужчину по городу в багажнике машины и вымогали деньги.