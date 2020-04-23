Житель Тверской области порыбачил на полмиллиона рублей

Сотрудники полиции Тверской области из очередного рейда по пресечению незаконной рыбалки тоже вернулись с "уловом".

На месте преступления был задержан 52-летний житель Весьегонска.

В ходе очередного рейда сотрудники полиции задержали мужчину, который занимался тем, что снимал ранее поставленную рыболовную сеть.

"У злоумышленника полицейские обнаружили и изъяли надувную лодку и рыболовную сеть, а также улов, который составил порядка 39 экземпляров рыб различных пород: леща, окуня, плотвы, налима, судака и щуки", — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о незаконной добыче водных биологических ресурсов в местах нереста.

Теперь мужчине грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей, а в худшем случае лишение свободы на срок до двух лет. Пока что подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что прокуратура выявила многочисленные нарушения при закупках молочной продукции для школ, детских садов и больниц в Брянской области.