Прокуратура выявила махинации при закупке продуктов в Брянской области

Прокуратурой выявлены многочисленные нарушения при поставке в детские сады, объекты здравоохранения и социального обслуживания населения Брянской области молочной продукции.

"Были установлены случаи закупки молока и молочной продукции социальными учреждениями у аффилированных хозяйствующих субъектов. То есть выявлены признаки картельного сговора участников закупок данной продукции", — сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Часть продукции была изготовлена с нарушением норм безопасности - такой вывод сделали эксперты на основании отобранных проб.

Данные проверки переданы в следственные органы, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Руководство органов исполнительной власти Брянской области также ознакомлено с результатами проверки, добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что в полиции Подмосковья назвали фейковыми сообщения о якобы участившихся нападениях на людей возле аптек и магазинов.