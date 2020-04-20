Сотрудник вагонного депо в Вологде делал деньги на воде

Одного из руководителей железнодорожного вагонного депо в Вологде подозревают в получении взяток. Он требовал деньги с предприятия, которое заправляло водой пассажирские составы.

Как выяснили сотрудники транспортной полиции, начальник пункта техобслуживания эксплуатационного депо получал взятки на регулярной основе с 2016 по 2018 годы.

Денежное вознаграждение мужчина требовал от организации, которая занималась поставкой воды для пассажирских вагонов.

"Злоумышленник, желая получить денежные средства в виде взятки, выдвинул необоснованные требования к качеству оказываемых подрядчиком услуг. Мужчина вынуждал передать часть денежных средств ему через посредника, а в случае невыполнения заявленных им требований — обещал затягивать процесс принятия работ и оказания услуг по договору", — сообщают в вологодском ЛО МВД.

За подписание каждого наряда мужчина требовал 10 тысяч рублей и это продолжалось весь срок действия договора, то есть около трех лет.

В общей сложности начальник пункта техобслуживания получил более 300 тысяч рублей.

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