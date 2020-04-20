В Новороссийске женщину подозревают в истязании шестилетнего сына

Ребенка с многочисленными телесными повреждениями почти случайно обнаружили соседи в одной из квартир жилого дома.

Шестилетний мальчик был долгое время заперт в одной из квартир в доме по улице Видова в Новороссийске. О том что ребенок живет практически один, не знали даже соседи.

Это выяснилось, когда соседей снизу начало затапливать. Дверь никто не открывал, жильцы вызвали полицию, те вскрыли дверь и нашли за ней в полузатопленном жилище шестилетнего мальчика с многочисленными синяками и травмами.

Его 33-летняя мать дома отсутствовала

"Следственными органами СК России по Краснодарскому краю перед надзорным ведомством был сразу же инициирован вопрос об изъятии материала проверки из органов полиции и передаче его в следственные органы регионального управления СКР для принятия процессуального решения", — сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Возбуждено уголовное дело по статье об истязании несовершеннолетнего.

Как пишут местные СМИ, ребенок находится в крайне запущенном состоянии, он не умеет пользоваться столовыми приборами, не понимает, что такое игрушки, боится воды.

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