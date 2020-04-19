Композитор Александр Вустин скончался от пневмонии

В Москве из-за пневмонии скончался один из известнейших российских композиторов современности Александр Вустин. 24 апрея ему должно было исполниться 77 лет.

Сообщение о смерти Вустина появилась на официальном сайте Союза композиторов России. Шесть дней назад его госпитализировали с двусторонней пневмонией. О наличии у композитора коронавируса ничего неизвестно.