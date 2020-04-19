В Донецкой области завели дело на 300 посетителей храма

В Свято-Успенской лавре, расположенной в Донецкой области зафиксировано большое столпотворение людей. Но дело вовсе не в том, что их много, а в том, что люди не соблюдали дистанцию и распространяли коронавирус. Возбуждено уголовное дело, сообщает региональное отделение Национальной полиции.

"В Святогорской Свято-Успенской лавре зафиксировано собрание людей в количестве 300 человек, при этом не были соблюдены социальная дистанция ​​и другие правила карантина. По факту начато уголовное производство по ст. 325 УК Украины", — говорится в заявлении.

Уточняется, что в других храмах подобных нарушений обнаружено не было.