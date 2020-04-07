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Источник Правда.Ру

СК возбудил уголовное дело из-за ролика про коронавирус в соцсетях

Происшествия

Главным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело по статье 207.1 УК РФ ("публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан").

"Установлено, что один из пользователей социальной сети Twitter разместил видеоролик, в котором сообщил, что коронавирус COVID-19 был создан в государственном научном центре "Вектор", после чего путем взрыва умышленно распространён на территории России и КНР", — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Таким образом, следователи получили право считать, что блогер под видом достоверных сведений публично распространяет заведомо ложную информацию.

По уголовному делу организовано проведение необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по установлению личности пользователя и сбору доказательств, добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Министерстве обороны рассказали о строительстве 16 многофункциональных центров для борьбы с коронавирусом.

Темы коронавирус следственный комитет
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