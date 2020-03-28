Власти Череповца первыми в России ввели в городе режим ЧС

Мэр Череповца Олег Кувшинников заявил о введении в городе режима чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса нового типа. Череповец стал первым городом в России, где был введен режим ЧС из-за COVID-19.

"Необходимо усилить режим карантина и самоизоляции. Сегодня оперативные группы в городе начинают проверять, как выполняется распоряжение по закрытию ТРЦ, кафе, ресторанов, для того чтобы снизить скорость распространения инфекции. Если потребуется введение режима ЧС в Вологде или по всему региону, это будет сделано незамедлительно. Прошу всех соблюдать карантинный режим", - обратился к жителям города Кувшинников.

По словам мэра, за последние сутки в городе было отмечено 7 новых случаев заболевания коронавирусом.