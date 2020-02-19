Женщина чуть не облысела из-за дешевой краски

Производитель дешевой краски, из-за которой жительница Великобритании едва не облысела, выплатил женщине 30 фунтов в качестве комплимента от фирмы.

23-летняя Шенон Кент купила краску для волос за 12 фунтов (около 1000 рублей), чтобы осветлить волосы на несколько тонов. В результате она получила не обесцвечивание, а почти облысение. По инструкции средство нужно держать полчаса, но женщина не выдержала и десяти минут.

"У меня чесалась голова, и из-за сильного запаха невозможно было дышать. Я решила смыть тонер и волосы начали выпадать клоками. Во время расчесывания выпадение продолжилось", — отметила пострадавшая.

В итоге Кент потеряла 400 граммов своих волос и едва не облысела

Краску проверили в лаборатории, но сочли ее неопасной. Копания-производитель отказывается брать на себя ответственность, но выплатила англичанке 30 фунтов (примерно 2400 рублей) на приобретение средств в их магазинах.

"Они не берут на себя никакой ответственности, а делают виноватой меня — это неприемлемо. Мне пришлось обратиться к врачу, чтобы он выписал мне мази для поврежденной кожи головы. Я не собираюсь использовать сумму, которую они отправили мне на покупки в их магазине", — заявила Шенон Кент.

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