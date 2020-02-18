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Источник Правда.Ру

Из-за пристрастия к солярию женщина потеряла ухо

Происшествия » Человеческий фактор

Жительница города Болтона в графстве Большой Манчестер обрела стойкий загар в солярии, но лишилась уха.

Антеа Смит с 14 лет ходила в солярий, чтобы обрести стойкий загар. О том, что процедуры, предусматривающие облучение ультрафиолетом, могут привести к раку кожи, она не знала. По крайней мере, так она сообщила журналистам.

"У меня была вредная привычка загорать и быть загорелой. В основном я использовала солярии, потому что это быстрее", — передает слова женщины издание Unilad.

В итоге после тридцати лет непрерывного загорания госпожа Смит в 44 года узнала о том, что у нее обширная меланома, поразившая в том числе и левое ухо. Врачи, констатировавшие деградацию различных органов, провели две операции по удалению пораженных участков.

Теперь у Антеи Смит нет

  • ушной раковины;
  • внутреннего уха;
  • лимфатических узлов слева;
  • слюнных желез;
  • височной кости.

Красота требует жертв?

Британка жива, однако она не слышит левым ухом, нарушена работа ее вестибулярного аппарата. Врачи говорят также, что рак кожи может в любой момент вернуться.

"Никто не должен жить с тем, что приходится терпеть мне всего лишь ради загара", — говорит она.

Темы рак солярий британия операция происшествия
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