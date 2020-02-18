Жительница города Болтона в графстве Большой Манчестер обрела стойкий загар в солярии, но лишилась уха.
Антеа Смит с 14 лет ходила в солярий, чтобы обрести стойкий загар. О том, что процедуры, предусматривающие облучение ультрафиолетом, могут привести к раку кожи, она не знала. По крайней мере, так она сообщила журналистам.
"У меня была вредная привычка загорать и быть загорелой. В основном я использовала солярии, потому что это быстрее", — передает слова женщины издание Unilad.
В итоге после тридцати лет непрерывного загорания госпожа Смит в 44 года узнала о том, что у нее обширная меланома, поразившая в том числе и левое ухо. Врачи, констатировавшие деградацию различных органов, провели две операции по удалению пораженных участков.
Британка жива, однако она не слышит левым ухом, нарушена работа ее вестибулярного аппарата. Врачи говорят также, что рак кожи может в любой момент вернуться.
"Никто не должен жить с тем, что приходится терпеть мне всего лишь ради загара", — говорит она.
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