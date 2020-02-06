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Турецкий самолет совершил жесткую посадку. Есть жертвы

Происшествия

В аэропорту Стамбула Boeing 737-800, принадлежащий турецкой бюджетной авиакомпании Pegasus Airlines, летевший в столицу из Измира, совершил жесткую посадку, в результате которой загорелся, выкатившись за пределы полосы.

Как сообщают турецкие СМИ, удар был такой силы, что корпус самолета не выдержал и развалился на три части.  По предварительной версии, причина крушения самолета - плохие погодные условия.

В настоящее время на месте работают экстренные службы.

Трое погибли при крушении

По информации Минздрава Турции, катастрофа унесла жизни как минимум троих. 179 человек из 183, находившихся на борту, получили травмы различной степени тяжести.

"К сожалению, трое наших граждан погибли. Еще 179 человек госпитализированы, трое из них находятся в реанимации", - цитирует комментарий, который дал журналистам Фахреттин Коджа, министр здравоохранения страны, ТК NTV.

 

Фото: © AP Photo/Emrah Gurel

Темы турция жертвы самолет стамбул катастрофа жесткая посадка
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