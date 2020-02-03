Московский﻿ бармен сломал клиенту шею, "экстремально" подавая коктейль

Бармен-стажер одного из баров Москвы подал посетителю "убийственный коктейль", сообщили СМИ в правоохранительных органах.

Сообщается, что 14 декабря 2019 года в одном из питейных заведений на Новослободской улице, плохо отработавший технику "экстремальной" подачи напитков бармен-стажер, сломал шею посетителю.

"Убийственный" коктейль

Фирменная подача заключалась в том, что клиент надевал на голову танковый шлем, глотал порцию алкоголя, а сотрудник заведения ударял его кегом (металлическим бочонком для пива) по голове.

В тот день на смену заступил 19-летний житель столицы. Он не рассчитал мощность удара и стукнул клиента сильнее, чем задумывалось. Посетитель упал на пол. Впоследствии медики констатировали у него переломы трех шейных позвонков, ушиб спинного мозга средней тяжести.

После выяснения обстоятельств дела, следователи возбудили против юного бармена уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". Молодой человек находится под подпиской о невыезде.