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Источник Правда.Ру

Двухэтажный дом обрушился в Уфе от взрыва газа

Происшествия

Сегодня рано утром, примерно в 5 часов по московскому времени, в Уфе в двухэтажном доме взорвался бытовой газ.

В результате взрыва, как сообщает региональное МЧС, в шлакоблочном доме обрушился потолок.

На место аварии были направлены 16 машин и 55 спасателей.

"В результате хлопка бытового газа обрушилось потолочное перекрытие на втором этаже. Общая площадь — 20 кв м. 28 жителей дома смогли самостоятельно выбраться из дома. Одного подростка достали спасатели, у парня сломаны ноги. Сейчас он вместе с двоими пострадавшими отправлен в больницу. Предположительно, под завалами продолжают оставаться еще пятеро человек. Аварийно-спасательные работы продолжаются", — говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

мчс уфа газ взрыв обрушение дома
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