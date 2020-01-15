Сегодня рано утром, примерно в 5 часов по московскому времени, в Уфе в двухэтажном доме взорвался бытовой газ.
В результате взрыва, как сообщает региональное МЧС, в шлакоблочном доме обрушился потолок.
На место аварии были направлены 16 машин и 55 спасателей.
"В результате хлопка бытового газа обрушилось потолочное перекрытие на втором этаже. Общая площадь — 20 кв м. 28 жителей дома смогли самостоятельно выбраться из дома. Одного подростка достали спасатели, у парня сломаны ноги. Сейчас он вместе с двоими пострадавшими отправлен в больницу. Предположительно, под завалами продолжают оставаться еще пятеро человек. Аварийно-спасательные работы продолжаются", — говорится в сообщении пресс-службы МЧС.
Журналисты из кремлевского пула сообщили, что президент России Владимир Путин отменил все ближайшие мероприятия и не будет появляться на публике.