Двухэтажный дом обрушился в Уфе от взрыва газа

Сегодня рано утром, примерно в 5 часов по московскому времени, в Уфе в двухэтажном доме взорвался бытовой газ.

В результате взрыва, как сообщает региональное МЧС, в шлакоблочном доме обрушился потолок.

На место аварии были направлены 16 машин и 55 спасателей.