Жители Челябинской области обнаружили на елках, которые они купили себе домой, клещей.
Информации о заражении насекомыми главного атрибута новогоднего праздника, заготовленного на Урале, подтверждена Россельхознадзором.
Сейчас, как сообщают в ведомстве, специалисты выясняют у заготовителей, в какие регионы были отправлены елки с клещами.
Первыми тревогу вчера забили жители Омска.
"Купили елку, а на ней какие-то непонятные жуки! Посмотрите свою", —
— писали омичи в соцсетях.
Россельхознадзор сейчас проверяет ёлочные базары по всей стране. Есть предположение, что зараженные деревья разъехались по России.
"Если вы купили домой натуральную елку, внимательно посмотрите — нет ли на ней клещей или иных насекомых". -
— обратились специалисты Россельхознадзора к населению.
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