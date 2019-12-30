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Источник Правда.Ру

Зараженные клещами елки развезли с Урала по регионам

Происшествия

Жители Челябинской области обнаружили на елках, которые они купили себе домой, клещей.

Информации о заражении насекомыми главного атрибута новогоднего праздника, заготовленного на Урале, подтверждена Россельхознадзором.

Сейчас, как сообщают в ведомстве, специалисты выясняют у заготовителей, в какие регионы были отправлены елки с клещами.

Первыми тревогу вчера забили жители Омска.

"Купили елку, а на ней какие-то непонятные жуки! Посмотрите свою", —

— писали омичи в соцсетях.

Россельхознадзор сейчас проверяет ёлочные базары по всей стране. Есть предположение, что зараженные деревья разъехались по России.

"Если вы купили домой натуральную елку, внимательно посмотрите — нет ли на ней клещей или иных насекомых". -

— обратились специалисты Россельхознадзора к населению.

Темы урал елка омск клещи регионы челябинск россельхознадзор
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