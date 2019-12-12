Отдел дознания УМВД по Одинцовскому району возбудил уголовное дело по факту угроз жизни шестилетнего сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко.
Дело возбуждено по статье "Угроза убийством", сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова. Адвокат звёздной семейной пары Александр Карабанов подтвердил, что речь идёт именно об их ребёнке.
Ранее, напоминает "Правда.Ру", в СМИ появлялась информация о том, что неизвестный в соцсетях вымогает у Рудковской и Плющенко миллионы, угрожая убить их ребёнка.
"Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание злоумышленника", - сообщила Петрова.
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