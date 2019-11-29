Снаряд времён ВОВ убил поисковика под Брянском

Подрыв снаряда времён Великой Отечественной войны произошёл под городом Почеп в Брянской области. В результате один человек погиб, ещё один сейчас находится в реанимации.

Как сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на замглавы Брянского отделения поискового движения "Россия" Юрия Кузнецова, несчастье произошло с членами его организации в четверг, 28 ноября. Пострадавшие вели поиски, когда неудачно наткнулись на действующий артиллерийский снаряд.

47-летнему поисковику сейчас оказывается медицинская помощь Его коллега погиб в возрасте 31 года.