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Источник Правда.Ру

Историк Соколов призвал поклонников писать ему письма в СИЗО

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Бывший доцент СПбГУ Олег Соколов ответил на письмо, которое он получил в СИЗО. Соколов обратился к поклонникам с просьбой писать ему почаще.

Сообщается, что письмо было отправлено 21 ноября, а ответ был получен 26 ноября. В письме Соколов сообщает, что ему "чудовищно тяжело". В первую очередь из-за того, что у него нет возможности работать, так как в СИЗО нет для этого условий.

Кроме того, Соколов признается, что он рад получить письмо, так как для него важно быть нужным.

Историк-расчленитель сообщил, что он нуждается в поддержке и просил поклонников чаще писать ему письма.

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