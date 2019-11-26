Бывший доцент СПбГУ Олег Соколов ответил на письмо, которое он получил в СИЗО. Соколов обратился к поклонникам с просьбой писать ему почаще.
Сообщается, что письмо было отправлено 21 ноября, а ответ был получен 26 ноября. В письме Соколов сообщает, что ему "чудовищно тяжело". В первую очередь из-за того, что у него нет возможности работать, так как в СИЗО нет для этого условий.
Кроме того, Соколов признается, что он рад получить письмо, так как для него важно быть нужным.
Историк-расчленитель сообщил, что он нуждается в поддержке и просил поклонников чаще писать ему письма.
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