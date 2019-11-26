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Источник Правда.Ру

Суд освободил от наказания главу "Христианского государства"

Происшествия

Грязинский суд Липецкой области признал Александра Калинина - лидера организации "Христианское государство — Святая Русь" виновным. Его обвиняли в том, что он оказывал давление на кинотеатры, рассылая им письма с угрозами,  из-за фильма "Матильда", требуя не показывать его. Калинина приговорили к году лишения свободы.

Но от наказания его освободили в связи с истечением срока давности преступления. 

Напомним, что Калинина задержали в сентябре 2017 года.

В то время несколько кинотеатров получили от него угрозы из-за проката фильма "Матильда". Калинин угрожал им поджогами.

Тогда руководство кинотеатром обратилось в полицию, а некоторые решили отказаться от показа этого фильма.

Год Калинин находился под арестом. Вину он не признал.

Сообщается, что в отношении Калинина дело прекращено, так как имела место декриминализация одной из статей, по которой было возбуждено уголовное дело. Но до того, как приговор вступит в законную силу, сохраняется подписка о невыезде и надлежащем поведении Калинина.

На судебном заседании прокурор требовал для Калинина условного наказания сроком один год.

Суд засчитал ему год, который она отбывал в СИЗО, пока шло следствие.

Темы суд кинотеатры александр калинин
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