Александр Почуев, адвокат обвиняемого в убийстве доцента Олега Соколова, рассказал, что услуги адвоката ему оплатили коллеги.
По его словам, на данный момент у Соколова нет денег на оплату услуг адвоката, поэтому "скромный адвокатский гонорар" ему выплатили коллеги Соколова, историки.
Также он сообщил о том, что Соколов хотел бы материально помочь семье убитой Анастасии Ещенко. Почеув заявил, что это не попытка откупиться.
Бывшего доцента СПбГУ арестовали до 8 января 2020 года.
Фото: twitter.com
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