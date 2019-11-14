Коллеги бывшего доцента Соколова оплатили ему услуги адвоката

Александр Почуев, адвокат обвиняемого в убийстве доцента Олега Соколова, рассказал, что услуги адвоката ему оплатили коллеги.

По его словам, на данный момент у Соколова нет денег на оплату услуг адвоката, поэтому "скромный адвокатский гонорар" ему выплатили коллеги Соколова, историки.

Также он сообщил о том, что Соколов хотел бы материально помочь семье убитой Анастасии Ещенко. Почеув заявил, что это не попытка откупиться.

Бывшего доцента СПбГУ арестовали до 8 января 2020 года.

Фото: twitter.com